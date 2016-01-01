شاهد كيف أصبح شاطئ المحمدية الذي كان يضرب به المثل من حيث النظافة

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون بجروح، حالة 11 منهم خطيرة، في حادثة سير وقعت، صباح اليوم الثلاثاء، على مستوى الجماعة القروية الخنك بالطريق ... تفاصيل أكثر