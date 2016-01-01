بالفيديو .. الأمن يطارد نشطاء الحراك في جبال الريف لمنعهم من الالتحاق بالحسيمة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية على اثر تداول شريط فيديو صادم جدا ، يظهر من خلاله شاب يسب والديه بكلمات نابية تخدش الحياء ، وهو يجبرهما ... تفاصيل أكثر