فيديو.. فرنسية تثور في وجه قوات الأمن بعد إصابة ابنها بقنابل الغاز

أخبارنا المغربية : متابعة اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة الحسيمة، اليوم الخميس، مدير تحرير موقع “بديل” ، حميد المهدوي، بشارع عبد الكريم الخطابي قرب مسجد غينيا ، ... تفاصيل أكثر