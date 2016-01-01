حصيلة الاصابات والخسائر المادية في المظاهرة الممنوعة بالحسيمة

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بالفيديو...طفلة سويسرية صغيرة ترعب العالم بعد تأكيدها رؤية يوم القيامة وتصف أمورا مذكورة في القرآن
انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” مقطع فيديو لفتاة سويسرية صغيرة تقول إنها شاهدت نهاية العالم عندما صعدت إلى السماء مع الملاك، إلا أنه لم ... تفاصيل أكثر
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إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية
كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
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