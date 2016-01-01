حصيلة الاصابات والخسائر المادية في المظاهرة الممنوعة بالحسيمة

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” مقطع فيديو لفتاة سويسرية صغيرة تقول إنها شاهدت نهاية العالم عندما صعدت إلى السماء مع الملاك، إلا أنه لم ... تفاصيل أكثر