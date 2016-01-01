جدارمية يغامرون بحياتهم و ينقذون شفار من بين أيدي مواطنين أشبعوه ضربا

أخبارنا المغربية : متابعة موجة سخرية كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارها رجل أمن وهو يقوم بركل دراجة نارية من نوع "سكوتر" مركونة في أحد الشوارع ... تفاصيل أكثر