شفارا هازين سلاح أبيض كيتعداو على الناس في واضحة النهار - البرنوصي

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مروحيات الدرك الملكي تحلق بالريف و السبب !
أخبارنا المغربية - متابعة قامت الأجهزة الأمنية التابعة للدرك الملكي بسرية مركز أركمان عشية اليوم السبت ، بحملات تفتيش واسعة برا وبحرا باستعمال السيارات ومروحيات المراقبة، ... تفاصيل أكثر
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