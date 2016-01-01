تجهيز مستشفى الحسيمة بمعدات طبية متطورة وحديثة

أخبارنا المغربية : تداولت عدد من الصفحات الفايسبوكية فيديو لمسلمة امريكية ، و هي تشتكي من منعها من السباحة بلباس "البوركيني" بأحد مسابح الدارالبيضاء. و حسب الفيديو، اكدت ... تفاصيل أكثر