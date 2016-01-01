توقيف مغربي بكندا بسبب ثوب "شورت السباحة"

قضت ابتدائية الحسيمة صباح يوم الثلاثاء 25 يوليوز بسجن الصحفي حميد المهدوي ثلاثة أشهرنافذة، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.مع تبرئته من جنحة المساهمة ... تفاصيل أكثر