حافلة كادت ان تتسبب في كارثة غلى الطريق السيار بالدارالبيضاء

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حصاد يستعد لتنزيل توقيت دراسي جديد وغير مسبوق بالمدرسة المغربية
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج حذرت النقابات التعليمية وزير التربية الوطنية من تداعيات المضي قدما في تنزيل فكرته الجديدة المتعلقة بالتوقيت المدرسي والتي ينوي تطبيقها ... تفاصيل أكثر
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