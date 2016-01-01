مؤثر من القناة الاولى .. رحيل أسطورة الكرة المغربية عبد المجيد الظلمي الى دار البقاء

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية عقب قرار مديرية الأمن الوطني والمتمثل في إيقاف الشرطي الشهير هشام الملولي عن العمل لمدة شهرين، وعرضه على المجلس التأديبي، وذلك ... تفاصيل أكثر