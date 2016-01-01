مراكش: شفار خطف طابليت لبنت من بين يديها جالسة فباب دارهم بالمحاميد

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الإسبان مستاؤون من عطلة الملك سلمان ووفده بطنجة
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي تحدثت وسائل إعلام إسبانية بغيرة كبيرة عن اختيار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لمدينة طنجة المغربية لقضاء إجازته الصيفية للعام ... تفاصيل أكثر
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