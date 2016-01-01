الشيخ عبد الله نهاري: لدي محل تجاري، هل يجوز ان احوله لمقهى ؟

أخبارنا المغربية : شهدت أطوار تصوير آخر حلقات برنامج ''كي كنتي كي وليتي'' ، مساء أمس الخميس، وقوع مشاداة كلامية داخل بلاطو القناة الثانية ، تحولت إلى تشابك بالأيدي ... تفاصيل أكثر