فيديو .. مواجهات عنيفة بالكراسي و الميكروفونات بالبرلمان الأوغندي

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وقوع شجار خلال تصوير برنامج ''كي كنتي كي وليتي'' وهذا ما وقع
أخبارنا المغربية : شهدت أطوار تصوير آخر حلقات برنامج ''كي كنتي كي وليتي'' ، مساء أمس الخميس، وقوع مشاداة كلامية داخل بلاطو القناة الثانية ، تحولت إلى تشابك بالأيدي ... تفاصيل أكثر
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إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية
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