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خطييير...شاهد لحظة سقوط حافلة المسافرين بواد تمنصورت

بواسطة أخبارنا المغربية 10 ساعات 22 دقيقة مضت
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مجموع المشاهدات: 5574 |  مشاركة في:

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1 | سامى
السبب هو السائق على وزارة النقل أن تسحب منه رخصة السياقة بصفه نهائية زائد السجن
مقبول مرفوض
9
تقرير كغير لائق 2017/11/30 - 10:28
2 |
العروبية ميعرفوش يسكدو كلمة مفيدة خخخخخ
مقبول مرفوض
-4
تقرير كغير لائق 2017/11/30 - 11:16
3 | عابر سبيل
لا للتهور.
ألا تعلم أيها السائق أن " الشاكمة " عندما تمتلئ بالماء فإن المحرك يتوقف اختناقا . ولم يعد بإمكانك أن تتحكم بالمركبة . ولولا الألطاف
الإلهية لحدثت الفاجعة . أرواح الناس مسؤولية على عاتقك فلا تكن متهورا . كما أنوه بالدركي الذي بذل مجهودا جبارا لإنقاد المسافرين .
مقبول مرفوض
5
تقرير كغير لائق 2017/11/30 - 11:19
4 | حسن
البام الجديدة
انا ارى ان بقي هذا السائق حيا يجب الحكم عليه باقصى العقوبات لانه غامر بارواح الابرياء ومن وراءهم من العائلات
مقبول مرفوض
9
تقرير كغير لائق 2017/11/30 - 11:54
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

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