شاهد تصريح رونار لبي ان سبورت بعد نهاية قرعة كأس العالم

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الشهامة المغربية .. هذا هو الدركي الذي أنقذ أزيد من 50 راكب من الموت ضواحي مراكش (صورة)
أخبارنا المغربية ـ نوفل العمراني قام دركي مغربي بعمل بطولي قل مثيله في أيامنا هذه ، حيث ساهم في انقاذ ما يزيد عن 50 راكب ظلوا ... تفاصيل أكثر
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