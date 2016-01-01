بالفيديو : هذا ما قاله الجمهور المغربي عن قرعة المونديال

أخبارنا المغربية اقدمت الادارة العامة للامن الوطني بتعلميات من المدير العام عبد اللطيف الحموشي على الاحتفاء التلاميذ الثلاثة الذين سلموا حافظة يدوية للامن بمدينة اصيلة قبل ... تفاصيل أكثر