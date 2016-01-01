المرشح السابق لرئاسة الجزئر"الرئيس بوتفليقة ميت وايحيى هو من مثله في قمة افريقيا"

أخبارنا المغربية : العربي المرضي أفادت تقارير إعلامية أن صاحب مقهى "لاكريم" بمراكش، الذي نجا من محاولة الاغتيال الشهيرة قبل أسابيع، يوجد حاليا في موقف جد ... تفاصيل أكثر