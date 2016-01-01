موجة برد متوقعة خلال الفترة من 2 إلى 7 دجنبر المقبل في عدد من جهات المملكة

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المصائب تنهال على رأس مالك مقهى "لاكريم" وهذا ما تمت مصادرته بعد الحجز على سيارتيه الفارهتين
أخبارنا المغربية : العربي المرضي أفادت تقارير إعلامية أن صاحب مقهى "لاكريم" بمراكش، الذي نجا من محاولة الاغتيال الشهيرة قبل أسابيع، يوجد حاليا في موقف جد ... تفاصيل أكثر
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