البرد القارس يدفع المواطنين لاقتناء سخانات كهربائية

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة نشرت وكالات أنباء عالمية قبل قليل، صورا و شريط فيديو قصير، قالت أن يوثق للحظات الأولى لمقتل الرئيس اليمني المخلوع، علي ... تفاصيل أكثر