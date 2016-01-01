تصريحات شهود عيان للحظة الانفجار داخل مقهى ساجد بسباتة

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي بعد الضجة التي أثارها صهيب وخديجة بإعلان زواجهما وما خلف ذلك من ردود فعل متباينة على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي بإعتبارهما أصغر عروسين ... تفاصيل أكثر