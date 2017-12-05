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على المباشر.. حادثة سير بين حافلة مسافرين و سيارة قرب إمسوان

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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1 | علي ناصر
منظم سباق الدراجات الهوائية هو السبب الرئيسي للحادثة الذي لم ينظم المتسابقون ولَم يكلف نفسه عناء الاستعانة بالمكلفين بالسير على الطرقات لمنع تجاوز الكوكبة في الأماكن الممنوع فيها التجاوز كالحالة الراهنة، يليه الساءقون المتهورون الذين تجاوزوا في الأماكن الممنوعة ثم ساءق الحافلة الذي لم يحترم المسافة القانونية بينها وبين السيارة التي تسير في نفس الاتجاه، على المسؤولين اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من خالف القانون في النازلة والدليل هو هذا الفيديو،
مقبول مرفوض
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تقرير كغير لائق 2017/12/05 - 07:12
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