طبق تركي : داوود باشا

المكونات:

-اللازمة لتحضير كيلو من اللحم المفروم ناعماً.

-بصلتين من الحجم الكبير.

-ربطة بقدونس من الحجم المتوسط.

-نصف رأس من الثوم. ثلاث حبات من البندورة الحمراء الطازجة.

-نصف ربطة كزبرة خضراء طازجة.

-زيت نباتي للقلي.

-ملعقة زيت زيتون.

-كأسين من الأرز المتوسط الحبة.

-ملح حسب الرغبة.

-بهارات مشكلة.

-بهارات سادة.

-ملعقة صغيرة فلفل أسود.

-ملعقتين من معجمون البندورة.

طريقة التحضير:

-نحضر اللحمة المفرومة ناعماً من ثم نقوم بفرم البصل والبقدونس والثوم بشكل ناعم جداً، من ثم نضيفهم على اللحمة، بعد ذلك نقوم بعجن اللحمة مع البصل والبقدونس والثوم ليصبح لدينا عجينة تقبل التشكيل وتكون متماسكة.

-نضع الزيت النباتي بالمقلاة من ثم نقوم بتسخينه لدرجة متوسطة، بعد ذلك نحضر اللحمة ونضيف لها الملح والبهارات ويتم تشكيلها على شكل كرات صغيرة الحجم بعد ذلك نضعها بالزيت ونقليها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

-نحضر الطماطم الحمراء وبصلة ونقطعهم إلى شرحات طولية متوسطة السمك ونقلي البصل والبندورة بزيت الزيتون حتى يذبل قليلاً، من ثم نضيف معجون البندورة ويتم التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض من ثم نضيف اتر من الماء الساخن ويترك الخليط على النار حتى ينضج بالكامل.

-نحضر الأرز نغسله جيداً من ثم نقوم بنقعه بالماء الدافئ لمدة عشرين دقيقة من ثم نحضر الوعاء المعد للطبخ ونضع فيه القليل من الزيت النباتي ونضيف له الأرز بعد ذلك نضع عليه الماء المغلي حتى نغمره باتلكامل ويترك على نار هادئة حتى ينضج ويحتاج لمدة عشرين دقيقة حتى ينضج.

-عند تقديم داوود باشا نحضر الكزبرة الخضراء من ثم نفرمها ناعماً ونقليها بزيت الزتون ونضعها على وجه الطبق.

-نضع داوود باشا بطبق التقديم ويقدم ساخناً مع الأرز الأبيض الساخن.