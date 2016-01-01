تريدين بشرة نضرة؟ عليك ب...

هناك العديد من الفوائد التي تعود على البشرة عند استعمال نبات القرفة وهي:

-لها دور فعال في الحد من الخطوط الرفيعة التي قد تظهر على الجلد، وذلك من خلال زيادة تدفق الدم إلى سطح الجلد، حيث يتم عمل خليط مكون من ثلاث قطرات من زيت القرفة إلى ملعقتين من زيت الزيتون، ثم وضع الخليط على الأماكن التي تظهر فيها الخطوط، مما يؤدي إلى تفتيح مسامات هذه المناطق، وبالتالي التخفيف من آثار الخطوط.

-تعطي الشفاه جمالاً واكتمالاً؛ وذلك لأن زيت القرفة يعمل على نفخ الشفاه، بالإضافة إلى البريق واللمعان الطبيعي التي تظهر عليها.

-لها قدرة كبيرة على علاج الحكة التي تصيب الجلد، بالإضافة إلّا أنها تعد من العلاجات الطبيعية التي تستخدم لعلاج مرض الأكزيما، والذي يؤدي إلى تعرض الجلد للحكة المزعجة، ويتم استعمالها من خلال عمل خليط مكون من كمية قليلة من القرفة والعسل الطبيعي، وبعد ذلك يتم إضافتها على المكان المصاب من أجل القضاء على الحكة الجلدية.

-تساعد على منع ظهور علامات الشيخوخة، والتي تحدث نتيجة انخفاض معدل الكولاجين في الجلد، والذي يحدث كلّما تقدّم الإنسان في العمر، حيث يتعرّض الجلد لفقدان في مرونته، مما يؤدي إلى تعرضه للترهل، إلّا أنّ القرفة لها دور في زيادة معدل الكولاجين في الجلد، وذلك لاحتوائها على مادة سينامالديهيد.

-يتم استعمالها كمطهر ومعقم عند الإصابة بالجروح المختلفة، وذلك من خلال أخذ كمية معينة من القرفة ورشها على المناطق المصابة، وتستعمل في الحالات التي لا يتوفر فيها الكريمات المطهرة، مع مراعاة تنظيف المكان المصاب بشكل جيد، حيث تتميز القرفة بأنّها تحتوي على العديد من الخصائص التي تعد من مضادات الجراثيم، التي تمنع الإصابة بالالتهابات.

-تعمل على التخلص من حب الشباب، وذلك من خلال عمل خليط مكون من القرفة والليمون، وهو من العلاجات الفعالة لإزالة الرؤوس السوداء وحب الشباب.

-تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة، والتمتع بجلد ناعم خالي من أي مشكلات، وذلك من خلال عمل خليط مكوّن من ملح البحر، وزيت اللوز، وزيت الزيتون، والعسل والطبيعي بالإضافة إلى القرفة المطحونة، والعمل على دهن الجلد المصاب للحصول على النتيجة المطلوبة.