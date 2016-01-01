إليك أهم فوائد حبوب منع الحمل

أثبتت مجموعة من الدراسات الطبية أن لحبوب منع الحمل فوائد صحية غير متوقعة على صحة المرأة غير منعها للحمل.

وتتمثل هذه الفوائد فيما يلي:

– تحمي المرأة من آثار الأنفلونزا، وتقلل من آثار المرض.

– تعالج اضطرابات الدورة الشهرية والأعراض المصاحبة لها.

– تقي المرأة من الإصابة بالأورام السرطانية.

– تعالج حالات الصداع النصفي المرافق للدورة الشهرية.

– تمنع ظهور حب الشباب المتأخر.

– تحمي من الإصابة بأمراض القلب.

– تقلل نسبة إصابة المرأة بهشاشة في العظام.