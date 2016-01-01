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إليك أهم فوائد حبوب منع الحمل

بواسطة منتديات 5 دقيقة مضت
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إليك أهم فوائد حبوب منع الحمل

 

أثبتت مجموعة من الدراسات الطبية أن لحبوب منع الحمل فوائد صحية غير متوقعة على صحة المرأة غير منعها للحمل.

 

وتتمثل هذه الفوائد فيما يلي:

 

– تحمي المرأة من آثار الأنفلونزا، وتقلل من آثار المرض.

 

– تعالج اضطرابات الدورة الشهرية والأعراض المصاحبة لها.

 

– تقي المرأة من الإصابة بالأورام السرطانية.

 

– تعالج حالات الصداع النصفي المرافق للدورة الشهرية.

 

– تمنع ظهور حب الشباب المتأخر.

 

– تحمي من الإصابة بأمراض القلب.

 

– تقلل نسبة إصابة المرأة بهشاشة في العظام.

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