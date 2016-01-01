إليك أهم فوائد حبوب منع الحمل
أثبتت مجموعة من الدراسات الطبية أن لحبوب منع الحمل فوائد صحية غير متوقعة على صحة المرأة غير منعها للحمل.
وتتمثل هذه الفوائد فيما يلي:
– تحمي المرأة من آثار الأنفلونزا، وتقلل من آثار المرض.
– تعالج اضطرابات الدورة الشهرية والأعراض المصاحبة لها.
– تقي المرأة من الإصابة بالأورام السرطانية.
– تعالج حالات الصداع النصفي المرافق للدورة الشهرية.
– تمنع ظهور حب الشباب المتأخر.
– تحمي من الإصابة بأمراض القلب.
– تقلل نسبة إصابة المرأة بهشاشة في العظام.
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