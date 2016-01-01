طريقة تحضير كوكيز بالليمون

المقادير

خليط كيك الليمون الجاهز: عبوة

البيض: 2 حبة

الزيت النباتي: ثلث كوب

خلاصة الليمون: ملعقة صغيرة

سكر البودرة: ثلث كوب

طريقة التحضير

1. سخني الفرن لحرارة 190 درجة.

2. اخلطي خليط الكيك مع البيض والزيت وخلاصة الليمون حتى يتمازج ويصبح عجينة متماسكة.

3. اصنعي كرات بحجم حبة الجوز من الخليط واغمسيها بالسكر البودرة لتتغطى.

4. ضعي الكرات على صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة واخبزيها بالفرن المحمى لمدة 10 دقائق حتى تتحمر من القاع واحرصي أن تبقي طرية ولا تنشف.

5. قدميها دافئة أو باردة.