طريقة لإزالة طلاء الأظافر بمواد طبيعية
يحتوي الخل على الأحماض. ولذلك من المنطقي استخدامه لإزالة طلاء الأظافر. وللمزيد من التأثير، اعصري نصف ليمونة، أو بعض عصير البرتقال، للحصول على قوة فعالة في التنظيف.
-انقعي أصابعك لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة قبل محاولة إزالة الطلاء.
-طبقي المنتج الذي اخترته باستخدام القطن. بللي القطنة أو منشفة ورقية في هذا المنتج وضعيها بالتساوي على أظافرك.
-ثم، ربتي بلطف على أظافرك في كلّ ناحية. قومي بإضافة المزيد من المنتج باستخدام القطنة أو المنشفة الورقية حسب الحاجة.
-اتركي المنتج على أظافرك لمدة دقيقة.
-إذا كنت تضعين عدة طبقات من الطلاء، انقعي أظافرك لمدة 4-5 دقائق.
-امسحي المنتج عن أظافرك.
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