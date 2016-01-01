رجيم صحي لشد البطن بعد الولادة

نصائح عامة:

شرب لترين ونصف مياه خاصة عند الأرضاع.

تناول اللبن خالي الدسم، والمشروبات الطبيعية الخالية من السكر.

تناول الفواكه والخضروات بين الوجبات، خصوصًا التفاح والخرشوف والفواكه التي تتمتع بنسبة عالية من الحديد.

ممارسة الرياضة الخفيفة لمدة 10 دقائق يوميًا، بعد أول أسبوعين من الولادة.

إرضاع طفلك رضاعة طبيعية، لأنها تساعد على حرق الدهون في الجسم، وخصوصًا دهون البطن.

تناول قطعة من الجاتوه أو الشيكولاتة أو الحلاوة أو المربى مرة واحدة أسبوعيًا ولتكن على وجبة الإفطار لسهولة حرقها.

رجيم ما بعد الولادة

أفضل أنواع الأنظمة الغذائية تلك الغنية بالبروتينيات والفيتامينات والألياف ومتوسطة النشويات وقليلة الدهون، ومن أفضل الوسائل المساعدة المشي أو ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة.

الإفطار

بيضة مسلوقة جيدًا.

قطعة جبن قريش.

قطعة توست ريجيم.

بين الإفطار والغداء:

2 ثمرة فاكهة.

الغداء

طبق شوربة دجاج منزوعة الجلد أو لحم منزوع الدسم.

طبق سلطة خضراء.

طبق خضار كبير باللحم المفروم.

نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة.

بين الغداء والعشاء

كوب حليب منزوع الدسم بالحلبة.

العشاء

كوب زبادي، عيش أسمر، قطعة جبن منزوع الدسم، أو بيضة مسلوقة.

ممارسة الرياضة:

العثور على الوقت المناسب لممارسة الرياضة في الحياة اليومية، فبعد أن أصبح لديك طفل حديث الولادة يمكن أن تكون فكرة ممارسة الرياضة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، طالما وضعتِ ذلك ضمن أولوياتك.

يمكنك البدء في ممارسة بعض التمارين الرياضية مثل المشي، استمتعي بالهواء النقي مع طفلك، حاولي المشي قليلًا خلال اليوم، حتى ولو لمسافات قصيرة داخل حديقة أو محل تجاري كبير، ففكرة مواصلة الحياة بشكل طبيعي من مشي وتجول وممارسة تمارين رياضية يجعل حالتك المزاجية أفضل كثيرًا.

يمكنك ممارسة رياضة الحوض والتمدد، حيث لا تمارس مثل هذه التمارين إلا بعد مرور مدة ست إلى ثمان أسابيع على الولادة والشعور بالتحسن بعد الولادة، لأن هذه الرياضة معتمدة على انقباض عضلات البطن وتمددها.

يمكنك أيضًا ممارسة الهرولة والسباحة واليوجا .