الأسباب الرئيسية لتوقف الأزواج عن العلاقة الحميمة

حياة زوجية بلا علاقة حميمة، ربما لم تسمعي مثل هذه الشكاوى كثيرا في محيط الصديقات والأقارب، لكن هذا لا يعني عدم وجودها، فهي من المشكلات المنتشرة بشكل كبير، فهي تُعد من المشكلات المسكوت عنها، نظرًا لحساسيتها وخصوصيتها، حتى إن الأبحاث أثبتت أن هناك 40 مليون شخص في أمريكا يعيشون ما يطلق عليه حياة زوجية دون علاقة حميمة (أي يمارسون العلاقة الحميمة أقل من 10 مرات في العام).

لكن، ما هي الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة؟

1- الفراش: ينصح الخبراء بجعل الفراش مكانا للنوم وممارسة العلاقة الحميمة وعدم إحضار شركاء مثل اللاب توب و التابلت، فقد ثبت أن استخدام الشاشات الإلكترونية قبل النوم من مسببات الأرق و التوتر، ما يؤثر بشكل سلبي على العلاقة الحميمة.

2- الأدوية: بعض الأدوية تؤثر على العلاقة الحميمة مثل أدوية منع الحمل وأدوية الضغط ومضادات الاكتئاب، استشيري طبيبك قبل تناول الأدوية، فربما توجد أدوية بديلة.

3- إيقاع الحياة المجنون: تستيقظان من النوم وتنشغلان في دوامة الحياة الطاحنة، ما بين متطلبات البيت والأبناء والطعام والعمل والزحام المروري ومواعيد التمارين والدروس والواجبات المنزلية، ليأتي المساء وقد انتهت طاقتيكما، حاولي إيجاد طريقة جديدة لتنظيم اليوم وإدارة الوقت مع زوجك، وكذلك بإمكانك أن تأخذي حمامًا دافئًا مضافًا إليه مزيجًا من الزيوت العطرية لتخفيف توتر وإجهاد اليوم قبل الدخول إلى الفراش.

4- إصابة أحد الزوجين بالاكتئاب: ما قد يؤثر بشكل جدي على الرغبة الجنسية، تحدثي مع زوجك إذا كنتِ تشكين في إصابة أحدكما بالاكتئاب واستشيرا أحد المتخصصين.

5- ضعف الثقة بالنفس: إذا كنتِ تشعرين بوجود مشاكل في صورتك الذاتية أو في رؤيتك لنفسك فإن هذا قد يؤثر على علاقتكما، ويجعلك تهربين من الممارسة الحميمة، اعملي على تحسين ثقتك بنفسك، واهتمي بنفسك بشكل أكبر من الناحية التجميلية، احرصي على شراء ملابس مختلفة بألوان زاهية تجعلك تشعرك بالإثارة، وتذكري أن الثقة الداخلية تنعكس على مظهرك الخارجي.