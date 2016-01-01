هكذا ستبدين دائما أصغر سنا

1-العناية بالعينين من الدوائر الداكنة:

عادة تظهر الهالات السوداء حول العينين نتيجة السهر وقلة النوم، ولكن مع التقدم في العمر، قد تظهر الهالات السوداء أكثر وضوحاً من السابق، لذا عليك التركيز على المنتجات الغنية بالبيتيدات والريتينول، واستخدامها بانتظام ليلاً، للتقليل من الخطوط السوداء والخطوط الدقيقة حول العين.

2-تقليل التجاعيد:

تظهر التجاعيد على البشرة نتيجة نقص الكولاجين والإيلاستين، وذلك يحدث مع التقدم في العمر والتعرض باستمرار لأشعة الشمس، لذا عليك تجنب التعرض لأشعة الشمس كثيراً، مع التقليل من تعبيرات الوجه التي تؤثر على الجبين وحول العين والأنف كالتقطيب المستمر، وأخيراً يمكنك علاج هذا الأمر بحقن البوتوكس، فهذا الأمر أصبح شائعاً جدّاً هذه الأيام.

3-التخلص من البقع الداكنة:

تحدث البقع الداكنة نتيجة إنتاج البشرة كميات زائدة من الميلانين، ولتقليل ذلك، عليك تجنب التعرض لأشعة الشمس كثيراً من دون وضع واقي الشمس، مع الاهتمام بوضعه على الوجه واليدين أيضاً، فأشعة الشمس لها تأثير كبير على زيادة الميلانين في البشرة.

4-ترهلات البشرة:

مع التقدم في السن، ستفقد البشرة الكثير من الكولاجين الذي يساعد على مرونة الجلد، ومع عدم ممارسة الرياضة، ستزيد ترهلات البشرة أيضاً. لذا عليك وضع استراتيجية لمحاربة ترهلات البشرة، وذلك بممارسة الرياضة بانتظام، وشرب الكثير من الماء على مدار اليوم، والنوم بانتظام، فكل ذلك يعزز إنتاج الكولاجين للبشرة، كما عليك استخدام الكريمات الغنية بفيتامين C وألفا أو بيتا هيدروكسي، التي تحفز إنتاج الكولاجين.

5-البشرة الجافة:

بغض النظر عن نوع بشرتك، سواء كانت دهنية أو جافة، فمع التقدم في العمر يقل إنتاج الزيوت الطبيعية للبشرة، مما يجعلها أكثر جفافاً، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور التجاعيد، لذا عليك استخدام مرطبات لبشرتك غنية بحمض الجليكوليك الذي يساعد على تقشير البشرة ويجعل بشرتك أكثر إشراقاً، كما يمكنك وضع زيت جوز الهند يومياً قبل النوم لترطيب بشرتك.