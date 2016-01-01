انتبهي.. هذه الأمور تؤثر على خصوبتك

القهوة:

مادة الكافيين لديها القدرة على التأثير على تطوير البويضة سلبا، مما يجعل من الصعب على البويضة غير الناضجة أن تخصب مما يعيق الفرص في حدوث الحمل.

الرياضة:

نعم الرياضة لها تأثير على خصوبة المرأة ولكن ليست أي رياضة فقط ممارسة الرياضة بكثرة والإفراط فيها.

وزن الجسم:

السمنة تسبب خلل في الهرمونات مما يؤثر ذلك على خصوبة المرأة، وكذلك نقصان الوزن و النحافة الشديدة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل هرمونية تؤدي إلى ضعف الإباضة.

الأمراض المناعية:

مثل الإصابة بمرض الذئبة الحمراء و خلل الغدة الدرقية فالمرضين يؤثران على خصوبة المرأة ويعيقان الحمل.

الضغوط النفسية:

كشفت دراسة ألمانية أجريت على عدد من المساء يرغبن في الحمل أن التوتر والقلق ينتج عنهما تدمير الخصوبة لدى المرأة.

طبيعة العمل:

النساء اللاتي يعملن في المهن ذات الدوام المتغير أو الدوام الليلي تكثر عندهن الاضطرابات في الدورة الشهرية ما يؤثر على خصوبتهن.

مواعيد العلاقة الحميمية:

ممارسة العلاقة الحميمية كل بضعة أيام و بنمط ثابت يحسن من إفراز الهرمونات لدى المرأة ويساهم في نسبة الخصوبة.

الأدوية:

بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، مضادات الاكتئاب، و المسكنات، و أدوية العلاج الكيماوي وغيرها قد تساهم في حدوث العقم بشكل مؤقت و تؤثر أيضا على عملية التبويض.