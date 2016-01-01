انتبهي.. هذه الأمور تؤثر على خصوبتك
القهوة:
مادة الكافيين لديها القدرة على التأثير على تطوير البويضة سلبا، مما يجعل من الصعب على البويضة غير الناضجة أن تخصب مما يعيق الفرص في حدوث الحمل.
الرياضة:
نعم الرياضة لها تأثير على خصوبة المرأة ولكن ليست أي رياضة فقط ممارسة الرياضة بكثرة والإفراط فيها.
وزن الجسم:
السمنة تسبب خلل في الهرمونات مما يؤثر ذلك على خصوبة المرأة، وكذلك نقصان الوزن و النحافة الشديدة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل هرمونية تؤدي إلى ضعف الإباضة.
الأمراض المناعية:
مثل الإصابة بمرض الذئبة الحمراء و خلل الغدة الدرقية فالمرضين يؤثران على خصوبة المرأة ويعيقان الحمل.
الضغوط النفسية:
كشفت دراسة ألمانية أجريت على عدد من المساء يرغبن في الحمل أن التوتر والقلق ينتج عنهما تدمير الخصوبة لدى المرأة.
طبيعة العمل:
النساء اللاتي يعملن في المهن ذات الدوام المتغير أو الدوام الليلي تكثر عندهن الاضطرابات في الدورة الشهرية ما يؤثر على خصوبتهن.
مواعيد العلاقة الحميمية:
ممارسة العلاقة الحميمية كل بضعة أيام و بنمط ثابت يحسن من إفراز الهرمونات لدى المرأة ويساهم في نسبة الخصوبة.
الأدوية:
بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، مضادات الاكتئاب، و المسكنات، و أدوية العلاج الكيماوي وغيرها قد تساهم في حدوث العقم بشكل مؤقت و تؤثر أيضا على عملية التبويض.
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