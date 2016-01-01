أرز باللحم والمكسرات

المقادير

أرز : كوبان

اللحم: 4 شرائح ( مقطعة إلى شرائح رفيعة)

البصل: 1 حبة (متوسط الحجم ومفروم)

ماء ساخن: 3 اكواب

زبيب: 4 ملاعق كبيرة

القرفة: ربع ملعقة صغيرة

بهار اللحم: نصف ملعقة صغيرة (مشكل)

الزبدة: ملعقة كبيرة

الزيت النباتي: ملعقتان كبيرتان

لوز: نصف كوب (وصنوبر، مقلي)

طريقة التحضير

1. في قدر كبير على النار تُسخن الزبدة والزيت جيدا ثم توضع قطع اللحم وتُقلب حتى تُصبح ذهبية اللون ثم تترك جانبا.

2. في نفس القدر يشوح البصل المفروم ثم يُضاف الأرز ثم الملح والقرفة والبهار.

3. يُضاف الماء الساخن ويُترك ليغلي حتى يتشرب الأرز للماء.

4. يُضاف الزبيب فوق الأرز ويُغطى القدر على حرارة هادئة لمدة 20 دقيقة.

5. تُقلب نصف كمية اللحم مع الأرز قبل التقديم ثم يزين بباقي كمية اللحم والمكسرات والبقدونس المفروم.