الرئيسية | ركن المرأة | أرز باللحم والمكسرات

أرز باللحم والمكسرات

بواسطة منتديات ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أرز باللحم والمكسرات

 

المقادير

أرز : كوبان

اللحم: 4 شرائح ( مقطعة إلى شرائح رفيعة)

البصل: 1 حبة (متوسط الحجم ومفروم)

ماء ساخن: 3 اكواب

زبيب: 4 ملاعق كبيرة

القرفة: ربع ملعقة صغيرة

بهار اللحم: نصف ملعقة صغيرة (مشكل)

الزبدة: ملعقة كبيرة

الزيت النباتي: ملعقتان كبيرتان

لوز: نصف كوب (وصنوبر، مقلي)

طريقة التحضير

1. في قدر كبير على النار تُسخن الزبدة والزيت جيدا ثم توضع قطع اللحم وتُقلب حتى تُصبح ذهبية اللون ثم تترك جانبا.

 

2. في نفس القدر يشوح البصل المفروم ثم يُضاف الأرز ثم الملح والقرفة والبهار.

 

3. يُضاف الماء الساخن ويُترك ليغلي حتى يتشرب الأرز للماء.

 

4. يُضاف الزبيب فوق الأرز ويُغطى القدر على حرارة هادئة لمدة 20 دقيقة.

 

5. تُقلب نصف كمية اللحم مع الأرز قبل التقديم ثم يزين بباقي كمية اللحم والمكسرات والبقدونس المفروم.

 

 

مجموع المشاهدات: 123 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات