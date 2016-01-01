ليستمر عطرك طويلا.. اتبعي هذه الطرق

عند اختيار مستحضرات الجسم يستحسن أن تتطابق مع عطرك المفضل، لذا اختاري مستحضراتك من المجموعة المكملة للعطر الذي تختارينه.

اعتمدي العطور التي تأتي بقاعدة عطرية أو قاعدتين وتركز على زهرة واحدة فقط فهي مثالية، فالبساطة في العطور تزيد الرغبة باختيارها كونها أكثر عملية وأقل تعقيدا.

تجنبي وضع العطر على مراحل إذا كنت تفضلين العطور ذات الشخصية القوية حتى لا يطغى شيء على أريجه الرائع وللمحافظة على تميزه.

ضعي عطرك على ثنيات الكوع من الداخل ووراء الركبة، المعصم، الرقبة وفتحة الصدر (ضعي هنا قطعة قطن صغيرة مغموسة بالعطر لتظل رائحة العطر لفترة طويلة). فتدفق الدم يكثر على مقربة من الجلد في مثل هذه المناطق ما يجعلها دائما دافئة وبالتالي هذا الدفء يولد حرارة تأجج العطر وتحتفظ به لساعات.

جربي وضع عطرك أيضا في الأماكن الداخلية من الفخذين.

رشي القليل من العطر في الهواء، ثم امشي تحت رذاذ العطر المتساقط لتوزيعه على كامل الجسم والشعر.

اعتمدي الطريقة الفرنسية التي تجعل العطر يدوم لفترة أطول، وهي أن تستخدمي في حمامك غسول الجسم، الشامبو والبلسم وكذلك كريم الترطيب كلها من عائلة العطر الذي تختارينه في ذاك اليوم كي لا تختلط الروائح على بشرتك فتعكس عطرا بنفحات مختلفة.

ننصحك بعدم المبالغة في وضع كمية العطر حتى لا تزعجي من حولك.