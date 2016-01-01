حيل بسيطة ليتذوق طفلك أطعمة جديدة!
يمكن للأطفال أن يتذوقوا بسهولة أطعمة جديدة، إذا أتيحت لهم فرصة اختيارها. لذا، اتركي لطفلك حرية اختيار نوع جديد من الخضروات أثناء التسوق، اشرحي له مصدرها وكيفية تحضيرها.
يتقبل الأطفال بعض الأطعمة إذا سبق لهم أن شاهدوها في كتاب ما، على التلفاز، أو إذا رأوكم تأكلونها. ربما سيتذوقها طفلك عدة مرات قبل أن يحبها، لذا لا تصابي بالإحباط إذا رماها فورا، ولا تجبريه على أكلها بالقوة، بل جربي إطعامه إياها بعد مرور بضعة أيام.
شجعيه إذا تذوق أطعمة أخرى، وتقبلي الأمر إن لم تنل إعجابه.
أشركي طفلك في تحضير الطعام، ليس فقط في تحضير الحلوى. بل بإمكانه مساعدتك في تحريك السلطة، تحضير الصلصات الباردة، أو التتبيلات.
قدمي الأطعمة الجديدة بشكل يعرفه مسبقا؛ فإذا كان يحب الدجاج بصلصة معينة، قدمي له السمك بنفس الصلصة، وإذا كان يفضل البطاطس المهروسة، فحاولي تحضير الخضر بنفس الطريقة. عليك فعلا أن تستعيني بالحيل أحيانا!
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