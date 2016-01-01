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أفضل الحلول للتخلص من إدمان التسوق

بواسطة منتديات 17 دقيقة مضت
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أفضل الحلول للتخلص من إدمان التسوق

 

إذا كنت مصابة بداء الإدمان على التسوق، فأغلب النساء كلما شعرن بالنقص أو بالملل توجهن إلى أقرب مكان ينفقن فيه بعض المال في شراء الملابس والتسوق للشعور بالرضا،

فهل أنت من هؤلاء؟ وهل تبحثين عن حلول تقنعك وتجعلك تتوقفين عن التسوق غير المبرر؟ تابعي معنا ما سنقدم لكي :

 توقفي عن شراء الأشياء التي لا تحتاجين لها.

قللي من استهلاك الطعام ولا تأكلي بين الوجبات.

 اشغلي نفسك في هوايات وأعمال لا تحتاج إلى إنفاق.

 مارسي الرياضة الخفيفة.

مارسي التأمل وتمارين التنفس الطاقي.

 افتحي حساب توفير والتزمي بإيداع مبلغ كل شهر.

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