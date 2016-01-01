زيوت طبيعية تخلصك من حكة فروة الرأس

1- زيت البابونج

البابونج هو واحد من أفضل الزيوت العطرية التي يجب استخدامها لتخفيف حكة فروة الرأس. من أهم الأسباب وراء الشعور بالحكة، هو الجلد الجاف والميت على فروة الرأس. مع استخدام زيت البابونج بشكل منتظم ستتخلصين من تلك المشكلة سريعًا. قومي بتسخين القليل من زيت البابونج لبعض الوقت، استخدميه دافئًا لتدليك فروة الرأس، ثم تغطى الرأس بمنشفة مبللة بالماء الدافئ وتشطف في اليوم التالي.

2- زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند على تعزيز نمو الشعر، كما يعمل على علاج حكة فروة الرأس. فيتميز بخواص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعله مطهر طبيعي لتنقية فروة الرأس. قومي بتدفئة القليل من زيت جوز الهند واستخدميه لتدليك فروة الرأس لبعض الوقت، ثم يترك لمدة ساعة كاملة أو حتى الصباح التالي قبل أن يشطف.

3- زيت الليمون

زيت الليمون من الزيوت التي تساعد على علاج حكة فروة الرأس، حيث يحتوي على خواص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد على تهدئة فروة الرأس وتخفيف الشعور بالحكة. وفضلًا عن ذلك، فطبيعته الحامضية تساعد على تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته.

4- زيت اللافندر

مع خواصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، يُعد زيت اللافندر من الزيوت المكافحة للفطريات والجراثيم التي تنمو على فروة الرأس، فيعمل على علاج حكة الرأس والوقاية منها لفترات طويلة. لكن يجب ألا يستخدم زيت اللافندر بشكل مباشر على فروة الرأس، ولكن يُخلط مع أي زيت ناقل آخر كزيت جوز الهند للحصول على أفضل النتائج مع تجنب تهيجات فروة الرأس.

5- زيت النعناع

زيت النعناع يساعد على علاج الجروح والتخلص من حكة الجلد وفروة الرأس. فيحتوي كذلك على خواص مضادة للالتهابات، مضاد للآلام ومطهر طبيعي. إن كنتِ تعانين من التهابات فروة الرأس أو الجفاف الشديد، استخدمي بضع قطرات من زيت النعناع لتدليك فروة الرأس بشكل منتظم.

6- زيت الروزماري

التخلص من حكة فروة الرأس أمر ممكن باستخدام زيت الروزماري، فهو غني بالخواض المضادة للفطريات والبكتيريا، مما يمنع نمو أي ميكروبات أو جراثيم على فروة الرأس. اخلطي القليل من زيت الروزماري مع القليل من زيت جوز الهند، واستخدميه لتدليك فروة الرأس وتترك حتى اليوم التالي لتشطف جيدًا.