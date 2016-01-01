أفضل النصائح للعناية بالأظافر الضعيفة والهشة
1- كريم الكيوتيكل
استخدمي زيت مناسب أو كريم أو حتى بلسم الشفاه المرطب لترطيب طبقة الجلد المحيطة بالأظافر وتنعيمها. فمع تعرض تلك المنطقة للجفاف، ستشعرين بالألم الشديد، كما قد ينتهي الأمر بتشققاتها أو النزيف.
2- التقليم
احرصي على تقليم أظافرك إلى طول مناسب بشكل أسبوعي، فالأظافر الطويلة هي الأكثر عرضة للتكسر بسهولة.
3- تهذيب الأظافر
الأظافر المستديرة تنكسر بسهولة مقارنةّ بالأظافر المربعة. لذلك، تأكدي من تهذيب أظافرك والحفاظ على مظهر مناسب لنهاياتها ليحميها من التكسر والتشققات. استخدمي مبرد مناسب لتهذيب النهايات والحصول على شكر مربع بطول مناسب.
4- التنظيف الدائم
تحتاج الأظافر لتنظيفها بشكل دائم للتخلص من أي جراثيم أو شوائب عالقة بها، فتصبح مصدر هام لانتقال العدوى.
5- نقع الأظافر
تحتاجين أيضًا لنقع أظافر في محلول من الماء الدافئ مع عصر الليمون للتخلص من أي تصبغات أو اصفرار نتيجة استخدام طلاء الأظافر بكثرة. وهي من أهم الخطوات التي تحميكِ من ضعف الأظافر.
6- زيت الزيتون
زيت الزيتون من أهم الوسائل التي تمنحكِ أظافر قوية ولامعة بشكل طبيعي. احرصي على تدليك أظافرك باستخدام زيت الزيتون مرتين على الأقل كل أسبوع.
7- الفازلين
الفازلين أيضًا من أهم المكونات الطبيعية للحفاظ على صحة وحيوية الأظافر، حيث يمنحها الترطيب اللازم مع الحماية من العوامل الخارجية التي تتسبب في جفافها وتعرضها للتلف.
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