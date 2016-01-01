وصفات جديدة لتبييض البشرة
1.الطماطم:
قومي بتقطيع ثمرة الطماطم إلى نصفين، ثم افركي بشرتك بلب الطماطم، واتركيه على بشرتك لمدة تتراوح بين ربع وثلث ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء البارد، فالطماطم غنية بخصائص الترطيب التي ترطّب البشرة بعمق، وفي الحال.
2.الموز وزيت الزيتون:
قومي بمزج ثمرة موز مهروسة مع ملعقة من زيت الزيتون، ثم ضعي المزيج على بشرتك، واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر مرّة، ثم البارد مرّة أخرى، وذلك لإغلاق مسام البشرة، فهذا القناع رائع لترطيب البشرة الجافة وتغذيتها.
3.زهرة الياسمين:
قومي بمزج كوب من زهور الياسمين مع 3 ملاعق من الزبادي وملعقة من السكر، وضعي المزيج على بشرتك، واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء البارد، فهذه الزهرة مفيدة للبشرة، وخصوصاً البشرة الجافة، فهي تساعد على ترطيبها بعمق.
4.اللوز:
قومي بنقع اللوز في كوب من الماء لمدة ثلاث ساعات، ثم اهرسيه مع القليل من الحليب وملعقتين من الماء، حتى تحصلي على عجينة متماسكة قليلاً، وضعيها على بشرتك مع فركها بلطف، فهذا القناع غني بالبروتينات التي تساعد على توهج البشرة.
5.البابايا والعسل:
قومي بمزج ثمرة بابايا مهروسة مع ملعقة من العسل، وضعي المزيج على بشرتك، واتركيه لمدة تتراوح بين ربع وثلث ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء البارد، فهذا القناع يساعد على تقليل التجاعيد وتنعيم وتفتيح البشرة.
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