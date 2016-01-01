قولي وداعا لمشاكل اليدين
1.جفاف اليدين :
قومي بمزج كوبين من حليب اللوز مع معلقة من القهوة، وافركي به يديك وقدميك في حركات دائرية. سيساعدك ذلك على ترطيب يديك وقدميك؛ فحليب اللوز غنيّ بالموادّ المضادة للأكسدة وبفيتامين E الذي يساعد على حماية البشرة من الجفاف، كما أنّ القهوة تساعد على تقشير البشرة وتنشيط خلاياها.
2.للتخلّص من البقع الداكنة:
قومي بمزج ربع كوب من عصير البصل الأحمر مع ربع كوب من عصير الليمون، وضعي المزيج على أماكن البقع الداكنة، وانتظري عشر دقائق، ثمّ اغسلي بشرتك بالماء الدافئ؛ فعصير الليمون والبصل يعتبران من الموادّ الطبيعية التي تعالج البقع، فاحرصي على وضعه على أماكن البقع الداكنة.
3.للتخلّص من الجلد الميت واستعادة نضارة البشرة:
اشربي يوميًّا كوبين على الأقلّ من شاي النعناع؛ فشاي النعناع يساعد على تعزيز الدورة الدموية، مما يساعد على تحقيق نضارة وتوهّج البشرة من داخل الجسم، فيظهر ذلك على البشرة الخارجية.
4.للتخلّص من تفاوت لون البشرة:
قومي بمزج ثلاث حبّات مهروسة من الفراولة مع ملعقة كبيرة من العسل، وضعي المزيج على بشرتك لمدّة ربع ساعة، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الدافئ؛ فالفراولة تحتوي على فيتامين C كما أنها مصدر طبيعي لحمض الصفصاف الذي يحمي البشرة من ظهور حب الشباب؛ أما العسل فهو مضادّ للبكتيريا التي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.
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