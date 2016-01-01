سمك مع بطاطس بالفرن: صحي ولذيذ

المقادير

البطاطس: 5 حبات (مقشرة ومقطعة أصابع)

زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة

القرشلة: 3 ملاعق كبيرة (كعك مطحون)

عصير الليمون: 1 حبة

البقدونس: 2 ملعقة كبيرة

سمك الفيليه: 4 قطع (أبيض ( 150 جرام القطعة))

البندورة الكرزية: عبوة

طريقة التحضير

1. جففي البطاطس المقشرة والمقطعة على كلينكس مطبخ ورصیھا على صنیة للفرن. و انثري فوقھا نصف زیت الزیتون والملح.

2. أدخلي البطاطس بالفرن لمدة 40 دقیقة مع قلبھا على الجھة الأخرى في منتصف المدة.

3. اخلطي القرشلة مع اللیمون والبقدونس.

4. في صنیة أخرى، ضعي فیلیه السمك وفوقه خلیط القرشلة ثم انثري باقي زیت الزیتون.

5. ضعي مع الفیلیه البندورة الكرزية ثم اطبخیھا بالفرن لمدة ١٥ دقیقة.