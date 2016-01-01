هل تقضي النخالة على الرؤوس السوداء ؟

نخالة القمح تحوي العديد من الفوائد الجمالية، فهي مبيضة للبشرة، مزيلة للرؤوس السوداء، تمد الجسم بالجمال والنضارة، وغيرها من الخصائص الفريدة التي تجعلها بديلا جيدا لكثير من المستحضرات..

نقدم لك قناعا جيدا مناسبا لفصل الصيف الذي تكثر فيه مشاكل البشرة:

المكونات:

-3 ملاعق نخالة

-بياض بيضة

– ملعقة عسل

– ملعقتان عصير ليمون.

الطريقة:

ـ قومي بمزج المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط كريمي.

ـ اطلي بشرتك بعد عمل حمام بخاري وتجفيف الوجه.

-ـ أتركي القناع مدة 15 دقيقة ثم أزيليه بالماء الفاتر.