5 خطوات أساسية لاستخدام سيروم البشرة بطريقة صحيحة

سيروم البشرة من المستحضرات التجميلية التي ظهرت على الساحة مؤخرًا مع الكثير من الفوائد السحرية لعلاج وإصلاح البشرة التالفة واستعادة نضارتها الطبيعية. ومع ارتفاع تكلفتها، إلا أنها تحتوي على العديد من المكونات المصممة لتخترق خلايا الجلد بعمق بطريقة لا تقوى عليها المرطبات اليومية، مما زاد من إقبال معظم النساء عليها. بالنسبة للعديد من النساء، تلك المستحضرات تستحق تحمل تكلفتها الباهظة للحصول على منافعها السحرية للحصول على تلك البشرة المشرقة والأصغر سنًا بدون تصبغات أو بقع. لكن على الرغم من ذلك، قد نقع في بعض الأخطاء عند استخدامها بشكل غير صحيح، فيحول ذلك دون الاستفادة منها بشكل كامل.

اتبعي الخطوات الخمس التالية للحصول على أقصى استفادة من سيروم البشرة.

1- تنظيف البشرة جيدًا

المكونات الفعّالة الموجودة في السيروم قد تلتصق بسهولة بالأتربة وخلايا الجلد الميت، مما يمنع امتصاصها داخل خلايا البشرة بشكل تام. لذلك، عليكِ القيام بغسل البشرة جيدًا قبل تطبيق السيروم. استخدمي الماء الفاتر لتنظيف بشرتك،فالماء الساخن قد يتسبب في تعرق البشرة وخروج السيروم، أما الماء البارد فيغلق مسامالبشرة ويمنع تغلغل السيروم إلى الداخل.

2- استخدميه على بشرتك المبللة

يؤكد أغلب أطباء الجلد أن البشرة الرطبة تمتص العناصر الغذائية 10 مرات أكثر من البشرة الجافة. لذا، قومي بتوزيع السيروم على البشرة المبللة بعد تنظيفها جيدًا باستخدام تونر خالي من الكحول لسرعة الامتصاص. كما يُنصح بالضغط على البشرة قليلًا براحة اليد بعد توزيع السيروم بدلًا من استخدام أطراف الأصابع لتفعيل المكونات النشطة.

3- كمية قليلة تكفي

تحتوي أنواع سيروم البشرة على تركيبات مركزة جدًا. لستِ في حاجة لاستخدام كميات كبيرة على بشرتك للاستفادة منها، وزعي بضع قطرات فقط باستخدام القطارة.

4- استخدمي المرطب المعتاد

سيروم البشرة لا يغني عن استخدام المرطب اليومي، فهو يحتاج للعناصر المرطبة لتعزيز عمله من خلال استخدام المرطب اليومي أو كريم الليل. لكن عليكِ الانتظار لمدة 5 دقائق بعد تطبيق السيروم كي يمتص بشكل تام، ثم يستخدم الكريم المرطب بعدها.

5- تجنبي الألوان والروائح الصناعية

عند اختيار سيروم البشرة، لا تنخدعي بالألوان الجذابة أو الروائح الصناعية. أفضل أنواع السيروم خالية تمامًا من الروائح مع لون شفاف، لكنها غنية بالعديد من المكونات النشطة التي تساعد على إصلاح وتجديد البشرة. واعلمي أيضًا أن تلك الألوان أو الروائح تتكون من نسبة هائلة من الكيماويات الضارة.