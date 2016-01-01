نصائح للتعود على ممارسة التمارين الرياضية يوميا

ممارسة التمارين الرياضية لها العديد من الفوائد الصحية والجمالية على الجسم، حيث إنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتحسن من تناسق العضلات مما يعطي مظهرًا أكثر جاذبية.

لكن يشكو الكثير من الناس من صعوبة الاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وذلك لصعوبة توفير الوقت أو نتيجة الشعور بالكسل.

لذا نقدم لك بعض النصائح التي يمكنك القيام بها للاستمتاع بتمرين رياضي يومي للحفاظ على صحة جسمك ورشاقتك.

النوم

للنوم المبكر دور كبير في الحصول على قسط مريح من النوم كما يوفر ميزة الاستيقاظ المبكر والتي يمكن بسببها توفير بعض الوقت للقيام بالتمارين الرياضية بشكل يومي، لذلك احرصي على الذهاب مبكرًا للنوم للاستمتاع بالتمارين الرياضية في الصباح.

المداومة

بالطبع ممارسة بعض الأمور لفترة معينة وبشكل منتظم يتسبب في أخذها كعادة، ويمكنك المداومة على ممارسة التمارين الرياضية يوميًا لفترة شهر ونصف للتعود على ممارسة التمارين طوال العمر ولتحتفظي بأسلوب حياة يضمن لكِ صحة أفضل.

رياضات مناسبة

قومي باختيار الرياضة المناسبة لكِ، حتى تتمكني من ممارسة التمارين الرياضية بشغف وحب، فالبعض يفضل تمارين الزومبا والآخر يفضل مباريات التنس أو الكارديو، فقط قومي باختيار الرياضة التي تفضلين ممارستها وابدأي.

التغذية

للتغذية دور كبير في الحفاظ على المداومة على ممارسة التمارين الرياضية، حيث بتناول الأغذية الخفيفة يمكنك التشجع يوميًا والذهاب إلى التمرين، أما بتناول والوجبات السريعة لن تتمكني من بالقيام بتمارينك اليومية بنفس النشاط، لذلك احرصي على اختيار الوجبات الخفيفة لتستمتعي بتمرين يومي مضمون.

المشاركة

قومي بمشاركة إحدى صديقاتك أو أفراد عائلتك التمارين اليومية، فهذا الأمر يساعد على المداومة على ممارسة التمارين بشكل يومي.