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طريقة تحضير كيكة الشوكولاته لايت

بواسطة منتديات 13 دقيقة مضت
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طريقة تحضير كيكة الشوكولاته لايت

 

المقادير  :

2 كوب دقيق

كوب سكر

5ملاعق كبيرة كاكاو خام

ملعقة بايكينغ باودر

½1كوب زبادي لايت

⅓كوب زيت ذرة

2 ذلال بيض

فانيلا

رشة ملح

طريقة التحضير :

1- ضعي الدقيق، السكر البودرة، ذلال البيض والفانيلا في الخلاط الكهربائي واخفقيهم قليلاً ثم ضعي الكاكاو، اللبن،

زيت الذرة ورشة الملح واخفقيهم حتى تتماسك المكونات.

2- احضري قالب وادهنيه بقليل من الزيت ورشيه بقليل من الدقيق وضعي الخليط.

3- ادخلي القالب في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج، ثم اخرجيه ليبرد ثم قدميها في طبق التقديم .

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