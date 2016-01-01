طريقة تحضير كيكة الشوكولاته لايت
المقادير :
2 كوب دقيق
كوب سكر
5ملاعق كبيرة كاكاو خام
ملعقة بايكينغ باودر
½1كوب زبادي لايت
⅓كوب زيت ذرة
2 ذلال بيض
فانيلا
رشة ملح
طريقة التحضير :
1- ضعي الدقيق، السكر البودرة، ذلال البيض والفانيلا في الخلاط الكهربائي واخفقيهم قليلاً ثم ضعي الكاكاو، اللبن،
زيت الذرة ورشة الملح واخفقيهم حتى تتماسك المكونات.
2- احضري قالب وادهنيه بقليل من الزيت ورشيه بقليل من الدقيق وضعي الخليط.
3- ادخلي القالب في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج، ثم اخرجيه ليبرد ثم قدميها في طبق التقديم .
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