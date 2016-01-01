طريقة تحضير كيكة الشوكولاته لايت

المقادير :

2 كوب دقيق

كوب سكر

5ملاعق كبيرة كاكاو خام

ملعقة بايكينغ باودر

½1كوب زبادي لايت

⅓كوب زيت ذرة

2 ذلال بيض

فانيلا

رشة ملح

طريقة التحضير :

1- ضعي الدقيق، السكر البودرة، ذلال البيض والفانيلا في الخلاط الكهربائي واخفقيهم قليلاً ثم ضعي الكاكاو، اللبن،

زيت الذرة ورشة الملح واخفقيهم حتى تتماسك المكونات.

2- احضري قالب وادهنيه بقليل من الزيت ورشيه بقليل من الدقيق وضعي الخليط.

3- ادخلي القالب في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج، ثم اخرجيه ليبرد ثم قدميها في طبق التقديم .