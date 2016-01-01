حيل تريحك من رائحة القمامة داخل المطبخ
يمكن توزيع قطع من الليمون الحامض في سلّة القمامة الفارغة، ثم نقعها بالماء المضاف إليه ملعقة من "كاربونات الصودا"، فشطفها بالماء الساخن.
-عند مسح قاع سلّة القمامة بقطعة من القماش، مبلّلة بـالخل الأبيض وشطفها بالماء وتهوئتها من فترة لأخرى، تتحسّن رائحة المطبخ.
-من الضروري تبديل كيس القمامة يومياً حتى لو لم يمتلئ. كما يفيد اختيار سلّة القمامة متوسّطة الحجم لتبديل الكيس بسرعة.
-عند توزيع أوراق الجرائد قي قاع سلةّ القمامة، نضمن عدم تسرّب السوائل إليها.
-من الواجب تجنب رمي فضلات الأطعمة مباشرةً في كيس سلّة القمامة، بل حفظها في أكياس، مع إحكام غلقها، قبل رميها. كما يستحسن وضع الزجاج المكسور في علب البلاستيك، تلافياً لئلا يتمزق كيس سلّة القمامة ويتسبب بتسرب ما بداخله.
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