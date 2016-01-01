الرئيسية | ركن المرأة | حيل تريحك من رائحة القمامة داخل المطبخ

حيل تريحك من رائحة القمامة داخل المطبخ

بواسطة منتديات ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
حيل تريحك من رائحة القمامة داخل المطبخ

 

يمكن توزيع قطع من الليمون الحامض في سلّة القمامة الفارغة، ثم نقعها بالماء المضاف إليه ملعقة من "كاربونات الصودا"، فشطفها بالماء الساخن.

-عند مسح قاع سلّة القمامة بقطعة من القماش، مبلّلة بـالخل الأبيض وشطفها بالماء وتهوئتها من فترة لأخرى، تتحسّن رائحة المطبخ.

-من الضروري تبديل كيس القمامة يومياً حتى لو لم يمتلئ. كما يفيد اختيار سلّة القمامة متوسّطة الحجم لتبديل الكيس بسرعة.

-عند توزيع أوراق الجرائد قي قاع سلةّ القمامة، نضمن عدم تسرّب السوائل إليها.

-من الواجب تجنب رمي فضلات الأطعمة مباشرةً في كيس سلّة القمامة، بل حفظها في أكياس، مع إحكام غلقها، قبل رميها. كما يستحسن وضع الزجاج المكسور في علب البلاستيك، تلافياً لئلا يتمزق كيس سلّة القمامة ويتسبب بتسرب ما بداخله.

مجموع المشاهدات: 192 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات