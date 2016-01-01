طبق لحم بطريقة لذيذة

المكونات :

-نصف كيلوغرام من لحم العجل ويفضل أن تكون قطعة واحدة.

-بصلة متوسطة الحجم.

-حبة فليفلة حمراء حلوة متوسطة الحجم.

-حبة فليفلة خضراء حلوة متوسطة الحجم.

-حبة فليفلة صفراء حلوة متوسطة الحجم.

-حبتان من البندورة. عودان من البصل الأخضر الطازج.

-كوب من الفطر الطازج.

-خمس ملاعق صغيرة من النشا.

-ملعقة كبيرة من خل التفاح أو خل الأبيض.

-أربع ملاعق كبيرة من صلصة الصويا.

-ملعقة صغيرة ونصف من مسحوق الزنجبيل المجفف.

-ملعقة كبيرة من التوابل المشكلة.

-ملعقة صغيرة من الملح.

-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-زيت، ويفضل أن يكون زيت الذرة أو زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

-نقطع قطعة اللحم إلى شرائح رفيعة ورقيقة ونتبلها بالملح والفلفل.

-نخلط كلّاً من صلصة الصويا ومسحوق النشا والتوابل جيداً.

-نضع الخليط على الستيك ونقلبه جيداً، ثم نضعه لمدة خمسة وستين دقيقة داخل الثلاجة.

-نضع مقلاة عميقة وكبيرة على النار، ونضع فيها القليل من الزيت ونتركه حتى يسخن.

-نضع قطع الستيك في المقلاة، ونقلبها بالزيت حتى تصبح ذهبية اللون.

-نرفع المقلاة عن النار ونصفي الستيك من الزيت جيداً.

-نقطع البصل والفلفل الملون إلى شرائح متوسطة الحجم لتتناسب مع حجم الستيك.

-نقطع عيدان البصل الأخضر إلى قطع صغيرة، والطماطم إلى مكعبات صغيرة الحجم.

-نضع مقلاة عميقة على النار، ونضع فيها الزيت ليسخن، بعدها نضع البصل ليذبل ويتغير لونه للأشقر.

-نضيف الخضار إلى الزيت، ونقلبها جيداً، ونضع مقدار كوب من الماء على الخليط، ونغطي المقلاة ونتركها لتتجانس المكونات وتنضج لمدة ربع ساعة.

-نضيف الزنجبيل والتوابل والملح والفلفل حسب الرغبة ، ونضيف الفطر الطازج والستيك ونقلبه مع الخليط ثم نغطيه مرة أخرى حتى يقترب من النضج.

-قبل أن ينضج السيزلنج نذوب ملعقتين من مسحوق النشا بكوب من الماء ونضيفهما إلى الخليط، ونقلب الخليط مع بعضه البعض حتى يتماسك.

-بعد نضج السيزلنج ، نرفعه عن النار ونتركه جانباً.

-نصب السيزلنج في طبق التقديم، ويمكن أن نقدمه مع الأرز المفلفل أو قطع من التوست.