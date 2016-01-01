طبق لحم بطريقة لذيذة
المكونات :
-نصف كيلوغرام من لحم العجل ويفضل أن تكون قطعة واحدة.
-بصلة متوسطة الحجم.
-حبة فليفلة حمراء حلوة متوسطة الحجم.
-حبة فليفلة خضراء حلوة متوسطة الحجم.
-حبة فليفلة صفراء حلوة متوسطة الحجم.
-حبتان من البندورة. عودان من البصل الأخضر الطازج.
-كوب من الفطر الطازج.
-خمس ملاعق صغيرة من النشا.
-ملعقة كبيرة من خل التفاح أو خل الأبيض.
-أربع ملاعق كبيرة من صلصة الصويا.
-ملعقة صغيرة ونصف من مسحوق الزنجبيل المجفف.
-ملعقة كبيرة من التوابل المشكلة.
-ملعقة صغيرة من الملح.
-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
-زيت، ويفضل أن يكون زيت الذرة أو زيت الزيتون.
طريقة التحضير:
-نقطع قطعة اللحم إلى شرائح رفيعة ورقيقة ونتبلها بالملح والفلفل.
-نخلط كلّاً من صلصة الصويا ومسحوق النشا والتوابل جيداً.
-نضع الخليط على الستيك ونقلبه جيداً، ثم نضعه لمدة خمسة وستين دقيقة داخل الثلاجة.
-نضع مقلاة عميقة وكبيرة على النار، ونضع فيها القليل من الزيت ونتركه حتى يسخن.
-نضع قطع الستيك في المقلاة، ونقلبها بالزيت حتى تصبح ذهبية اللون.
-نرفع المقلاة عن النار ونصفي الستيك من الزيت جيداً.
-نقطع البصل والفلفل الملون إلى شرائح متوسطة الحجم لتتناسب مع حجم الستيك.
-نقطع عيدان البصل الأخضر إلى قطع صغيرة، والطماطم إلى مكعبات صغيرة الحجم.
-نضع مقلاة عميقة على النار، ونضع فيها الزيت ليسخن، بعدها نضع البصل ليذبل ويتغير لونه للأشقر.
-نضيف الخضار إلى الزيت، ونقلبها جيداً، ونضع مقدار كوب من الماء على الخليط، ونغطي المقلاة ونتركها لتتجانس المكونات وتنضج لمدة ربع ساعة.
-نضيف الزنجبيل والتوابل والملح والفلفل حسب الرغبة ، ونضيف الفطر الطازج والستيك ونقلبه مع الخليط ثم نغطيه مرة أخرى حتى يقترب من النضج.
-قبل أن ينضج السيزلنج نذوب ملعقتين من مسحوق النشا بكوب من الماء ونضيفهما إلى الخليط، ونقلب الخليط مع بعضه البعض حتى يتماسك.
-بعد نضج السيزلنج ، نرفعه عن النار ونتركه جانباً.
-نصب السيزلنج في طبق التقديم، ويمكن أن نقدمه مع الأرز المفلفل أو قطع من التوست.
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