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المهلبية بطريقة جديدة

بواسطة منتديات ساعة واحدة مضت
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المهلبية بطريقة جديدة

 

المقادير

حليب: 3 اكواب (نصف دسم)

سكر: ملعقة كبيرة ونصف

الشوفان: كوب ونصف

مانغو: نصف كوب (مقطّعة إلى مكعبات)

التوت: نصف كوب

العسل: ملعقة كبيرة (للتقديم)

القرفة: ملعقة صغيرة (اختياري)

طريقة التحضير

1. يُسخّن، في قدر على النار، الحليب. ثم، يضاف السكر، ويقلّب حتى يذوب تماماً.

 

2. بعدها، يُضاف الشوفان، مع الاستمرار في التقليب على نار هادئة، حتى يبدأ في الغليان، ويكتسب الخليط قواماً سميكاً بعض الشيء. ويُرفع عن النار.

 

3. تُصب المهلبية في أطباق فردية صغيرة، ثم تُضاف مكعبات المانجو والتوت إلى كل كوب، ويُزيّن بالعسل والقرفة (اختياري).

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