ريجيم سريع وفعال

- للفطور، يمكن الاختيار بين الآتي:

1. قطعة من الـ"مافن" الخفيفة، مع القهوة المضاف إليها الحليب خالي الدسم.

2. حبتان من البيض، مخفوقتين مع ربع كوب من الفليفلة الحمراء الحلوة ونصف كوب من السبانخ ونصف كوب من جبن "تشيدر" المبشور. وتُقدّم هذه الوجبة، مع نصف شريحة من الخبز الأسمر، وكوب من القهوة المضاف إليها الحليب خالي الدسم.

- للوجبة الخفيفة الأولى: يمكن الاختيار بين أصبع من الجبن قليل الدسم، أو ربع كوب من المكسّرات النيئة.

- للغداء، يمكن الاختيار بين الآتي:

1. كوبان من الخسّ المفروم، مخلوطةً مع ملعقتين كبيرتين من تتبيلة الـ"سيزر"، وخمس حبات من الروبيان المشوي، ونصف كوب من الأرز البنّي.

2. سلطة التونا المعدّة من عبوة من التونا المحفوظة بالماء، مع ملعقتين كبيرتين من الـ"مايونيز" قليل الدسم، وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض. وتُقدّم هذه السلطة، على أوراق الخس الطازجة المفرومة.

3. قطعة كبيرة من الدجاج (صدر) الطازج، مطلية بملعقة كبيرة من الخردل ومنثور عليها ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. يُقلى صدر الدجاج، في مقلاة محتوية على ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ويُقدّم مع سلطة مؤلفة من كوب من السبانخ وملعقتين من الفليفلة الحمراء الحلوة وملعقتين كبيرتين من البصل الأخضر المفروم (بصل الربيع) وربع كوب من الكوسى المقطعة، مع تتبيلة من بضع قطرات من زيت الزيتون والخلّ.

- للوجبة الخفيفة الثانية، يمكن الاختيار بين الآتي:

1. شريحة من الخبز الأسمر، مُحمّلةً بشريحة من لحم الديك الرومي الجاهز، وشريحة من جبن "تشدر" قليل الدسم.

2. حبة من البيض، مسلوقةً جيداً.

3. ثمرة متوسّطة الحجم من البرتقال أو التفّاح.

- للعشاء، يمكن الاختيار بين الآتي:

1. قطعة من لحم الـ"ستيك"، مشويةً ومقطّعة إلى شرائط، مع كوبين من السبانخ المطهية، وخمس حبات من البندورة الكرزية، وتتبيلة زيت الزيتون والخلّ.

2. حبة من البيض، مقليةً في مقلاة تحوي ملعقةً كبيرةً من زيت الزيتون، وذلك لمدّة تراوح بين ثلاث وأربع دقائق، على كل جانب. ثم، يُضاف جبن الـ"بارميزان" إلى البيض. ويُقدّم الطبق إلى جانب نصف كوب من الفاصولياء الخضراء المتبلة بالملح والفلفل.