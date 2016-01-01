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أهم التغييرات التي تطرأ على الحامل في الشهر الثاني

بواسطة سيدتي 59 دقيقة مضت
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أهم التغييرات التي تطرأ على الحامل في الشهر الثاني

 

* ينمو الثديان بشكل ملحوظ ويتجه الرحم إلى الأمام فيما يتابع نموه، وفي هذا الشهر يبلغ معدل الهرمون حده الأقصى في الدم، ويمكن اكتشافه بسهولة في دم المرأة الحامل.

* الغثيان والتعب والتوعكات التي تحس بها الحامل في هذا الشهر ترجع إلى ارتفاع معدل الهرمون، وما عليك سوى تقبلها بصدر رحب، فهي دليل على وجود جنين في أحشائك

*معدتك الخاوية عند الصباح تسبب لك غثياناً، وللوقاية عليك بتناول وجبات خفيفة..إنما أكثر عدداً.

* تشعرين بزيادة في إفراز اللعاب -الريق- مع غازات وحريق في المعدة، للوقاية تجنبي الإكثار من الطعام، ولا تتناولي المأكولات الغنية بالدهون مثل: المقليات، أو المأكولات التي تتخمر في المعدة مثل المحشيات والحبوب.

* أقبلي على المشويات والسمك والخضار الطازج أو المطبوخ والفواكه والألبان.

*سينتابك في هذا الشهر إمساك ناجم عن كسل عام في جميع العضلات الملساء، وللوقاية احرصي على أن يكون طعامك غنياً بالخضار الطازج -نيء أو مطبوخ- وأكثري من اللبن الرايب، وتناولي الخبز الكامل أو الخبز مع النخالة.

* قد تعانين من اضطراب في الدورة الدموية مع إحساس بثقل في الساقين، وتنميل في الذراعين ولاسيما أثناء الليل، أنصحك بالقيام ببعض الحركات المنشطة للدورة الدموية؛ لأن التنميل ينجم عن انضغاط بعض الجذور العصبية.

* يحدث في هذا الشهر بعض التشنجات العضلية التي تنجم عن النقص في الفيتامين "ب" أو المغنزيوم.

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