أسرع طريقة للتخلص من حب الشباب

-ينبغي تناول كميات كافية من الماء، وعلى مدار اليوم. ينبغي تناول قدر كافي من الفواكه والخضروات.

-تجنب تناول المكسرات والحلويات والمشروبات المحتوية على كافيين.

-تجنب تناول المشروبات الغازية بأنواعها.

-أخذ قسط كافي من النوم.

-الإنتظام على ممارسة الرياضة.

طرق التخلص من حب الشباب بسرعة:

الليمون وماء الورد:

-وذلك عن طريق خلط معلقة صغيرة من ماء الورد مع القليل من عصير الليمون، ثم تطبيقه على الوجه، ولمدة نصف ساعة تقريباً، وغسل الوجه بالماء الدافئ، يمكن عمل هذة الخلطة بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

الليمون والقرفة:

-عن طريق خلط معلقة صغيرة من القرفة الناعمة مع القليل من عصير الليمون، يتم تكوين قناع حيث يوضع على الوجه، ولمدة لاتزيد عن نصف ساعة، هذة الخلطة تعتبر مفيدة جداً للتخلص من حب الشباب بسرعة.

عصير النعناع:

-حيث ينبغي غسل الوجه قبل النوم بعصير النعناع الطازج، هذا يساهم في إزالة حب الشباب بصورة سريعة وملحوظة، والتخلص من مشاكل البشرة العديدة.

الثوم:

-الثوم معروف بفوائده العديدة على صحة الجسم بالكامل، أيضاً أثبتت الداراسات فاعليته وقضاؤه على حب الشباب وآثاره، يتم تطبيقه على الوجه من خلال هرس القليل من فصوص الثوم، ومسح الوجه به جيداً، وبالأخص على حب الشباب مباشرة.

الخيار:

-وذلك من خلال هرس حبة خيار بشكل جيد، وسوف تلاحطين تكون معجون متماسك منها، بعد ذلك يتم وضعه على الوجه، ويترك لفترة لاتزيد عن نصف ساعة تقريباً، حيث ان هذة الوصفة تعمل على تنقية البشرة وتجديدها، والتخلص من حب الشباب وآثاره.

الثلج:

-وذلك بإستعمال ثلجة واحدة وتمريرها على الوجه، سوف تحصلين على نتيجة ملحوظة، والتخلص من بثور الوجه وحب الشباب.