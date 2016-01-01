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لمذا تفقد بعض الفتيات الشهية؟

بواسطة منتديات 13 دقيقة مضت
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لمذا تفقد بعض الفتيات الشهية؟

 

كشفت تجارب قام بها باحثون بريطانيون، أن دماغ الأنثى يملك ردة فعل أقوى بكثير مما عند الرجال حين يتعلق الأمر بهيئة جسدها، حيث إن ظهور كيلوغرامات إضافية في جسم امرأة يخلق عاصفة من المشاعر السلبية لديها، في حين أن الرجال لا يحركون ساكنا في هذه الحالة.

 

وقد طلب الباحثون من 16 رجلا و16 امرأة ارتداء خوذة الواقع الافتراضي، التي تظهرهم، عندما ينظرون إلى أنفسهم من خلالها، بهيئة أنحف أو أسمن مما في الواقع. ثم قام العلماء بمراقبة التغيرات في نشاط مناطق الدماغ المختلفة للمشاركين مستخدمين أسلوب التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

فتبين أن ردة فعل النساء كانت أقوى بكثير منها لدى الرجال عندما يتعلق الموضوع بهيئة أجسادهن، إذ يصبح الاتصال بين مناطق الدماغ المسؤولة عن إدراك الجسم أكثر نشاطا، وهي المناطق التي تنظم المشاعر السلبية كالألم والخوف والغضب.

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